Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Betrunkener Autofahrer unbelehrbar + Falscher Handwerker ergaunert Schmuck + Unterstand brennt + Diebstahl aus Wohnung + Einbrüche + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Betrunkener Autofahrer unbelehrbar

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Süd am Sonntagmorgen (7.4.2024) einen 65-jährigen Autofahrer in Linden. Der Mann soll zuvor, mutmaßlich alkoholisiert, von Hüttenberg aus losgefahren sein. Da sie Alkoholgeruch feststellten, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest mit dem Mann durch. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,65 Promille an.

Der 65-Jährige musste mit zur Dienststelle in die Ferniestraße. Dort wurde er im Anschluss an eine von einem Arzt durchgeführte Blutentnahme entlassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm vorläufig untersagt. Entgegen seiner Angaben, zusammen mit einem hinzugekommenen Familienangehörigen per Taxi nach Hause zu fahren, setzte sich der 65-Jährige nahe der Dienststelle ans Steuer eines Fahrzeugs und fuhr davon. Da die festnehmenden Beamten dies sofort bemerkten, wurde der Mann durch eine weitere Streife wenige Hundert Meter weiter erneut gestoppt und festgenommen. Nachdem er ein zweites Mal zur Wache gebracht wurde, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher. Den 65-Jährigen erwarten nun gleich zwei Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt.

Gießen: Falscher Handwerker ergaunert Schmuck

Ein bislang unbekannter Betrüger schlug am Samstagabend (6.4.2024) in einer Wohnung in der Bootshausstraße zu. Unter der Angabe, einen potentiellen Wasserschaden prüfen zu müssen, gelang es dem "Handwerker", Zutritt zu den Wohnräumen zu erlangen. Dort erbeutete er, zunächst unbemerkt, diversen Schmuck. Anschließend machte er sich aus dem Staub.

Der deutschsprechende, männliche Betrüger wurde als etwa 50 Jahre alt und ca. 170 cm groß beschrieben. Er hatte einen Vollbart und trug einen weißen Arbeitsanzug.

Die Ermittler bitten um Unterstützung: Wer hat den Mann zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr im Bereich der Bootshausstraße gesehen? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben?

Zeugen melden ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Von Trickdiebstählen in den eigenen vier Wänden sind ältere Menschen häufig betroffen. Unter einem Vorwand verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Wohnungen und starten ihre Diebestour. Um nicht Opfer der dreisten Diebe zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder ein Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung. Im Zweifel bestellen Sie die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich eindringlich gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie laut oder rufen Sie um Hilfe.

Fernwald: Unterstand brennt - Zeugen gesucht

Einen Unterstand aus Holz, in dem Gartengeräte lagerten, brannte am Samstagabend (6.4.2024) im Bereich eines Kleingartenvereins in der Kirchstraße in Annerod. Die Polizei wurde gegen 21 Uhr durch Zeugen über den Brand informiert. Das Feuer griff auf einen in der Nähe stehenden Wohnwagen über, in dem sich glücklicherweise niemand aufhielt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat am Samstag vor 21 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verursacher des Feuers geben?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Diebstahl aus Wohnung - Zeugensuche

Einen günstigen Umstand nutze ein bislang unbekannter Dieb am Freitag (5.4.2024) in Klein-Linden. Gegen 13 Uhr drang er durch eine offenstehende Terrassentür in die Räume eines Einfamilienhauses in der Straße Markwald ein, während die Bewohnerin Gartenarbeiten am Haus durchführte. Sie bemerkte den Fremden im Haus, dieser flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Danach fiel auf, dass er Schmuck und Bargeld aus dem Haus erbeutete.

Den Unbekannten beschrieb die Anwohnerin als Mann "vermutlich türkischer oder syrischer Herkunft", der schlank und etwa 185 cm groß war. Er hatte schwarze, kurze Haare (sog. "Undercut") und war etwa 30 Jahre alt. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug helle Jeans.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat am Freitag zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Diebs machen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Ein Einfamilienhaus in Watzenborn-Steinberg war das Ziel eines Einbrechers. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (4.4.2024) und Samstag verschaffte sich der Kriminelle Zugang über ein Fenster des Hauses in der Leipziger Straße. Mit Bargeld und Schmuck entkam der Einbrecher unerkannt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise die die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555

Gießen: Einbrüche in Gewerbeobjekte - Zeugensuche

Zwei Apotheken und zwei weitere Geschäfte waren in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern in der Innenstadt.

In der Johannesstraße hebelte ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen (5.4.2024) gegen 3.50 Uhr eine Tür auf und gelangte so in den Verkaufsraum der Apotheke. Er erbeutete einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse und flüchtete unbemerkt.

Die Tür einer weiteren Apotheke in der Neustadt hielt den Ausbruchsversuchen am Freitag gegen 5.15 Uhr stand. Der Kriminelle ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

In der Goethestraße machte sich ein Unbekannter an der Eingangstür eines Uhrenladens zu schaffen. Er hebelte zwischen Donnerstagabend (4.4.2024), 22 Uhr und Freitagmorgen, 9 Uhr mit einem Gegenstand mehrfach an der Tür. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Der Unbekannte flüchtete unerkannt.

In der Johannette-Lein-Gasse kam es ebenfalls zu einem Einbruch. Ein Unbekannter hebelte die Tür eines Herrenausstatters auf. Der Unbekannte schlug am Freitagmorgen gegen 5.05 Uhr zu. Er konnte als männlich und mit normaler Statur beschrieben werden. Er trug bei dem Einbruch vermutlich eine blaue Jacke, einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose mit weißem Aufdruck auf einem Bein. Zudem hatte er weiße Turnschuhe an.

Ob die Einbrüche zusammenhängen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Ermittler bitten zu allen Fällen um Zeugenhinweise. Sie fragen insbesondere: Wer kann Hinweise zur Identität des unbekannten Manns, der in der Johannette-Lein-Gasse gesehen wurde, geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555

Gießen: Autoaufbrüche

Drei Autos brachen Unbekannte zwischen 5.4.2024 und 7.4.2024 im Stadtgebiet auf. In der Grünberger Straße machte sich ein Unbekannter an einem roten Golf zu schaffen. Der VW stand in Höhe der Hausnummer 38 auf einem Parkplatz. Der Unbekannte schlug eine Seitenscheibe des Autos ein und erbeutete so ein Designer-Hemd von der Rückbank. Der Aufbruch ereignete sich am frühen Sonntag zwischen 1.45 Uhr und 2.30 Uhr.

Die Seitenscheibe eines schwarzen VW schlug ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein. Der Golf stand ebenfalls in der Grünberger Straße in Höhe der Hausnummer 15. Aus dem Golf wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts mitgenommen.

Zu den beiden Aufbrüchen sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag parkte ein Nissan in der Georg-Philipp-Gail-Straße. Der Nutzer des weißen Primastars musste feststellen, dass in dem Zeitraum eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Auto durchwühlt wurde. Der Autoaufbrecher nahm jedoch nichts aus dem Auto mit.

In diesem Fall wenden sich Zeugen bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Daimler beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Gießener Straße 7 parkte ein Autofahrer seinen schwarzen ML am Samstag (6.4.2024) gegen 23 Uhr. Als er knapp zwei Stunden später zurückkehrte, musste er frische Beschädigungen am der Fahrzeugfront und der Fahrerseite feststellen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Hund überfahren und geflüchtet

Am Samstag (6.4.2024) rannte ein Hund gegen 21.45 Uhr im Bereich des Behördenzentrums auf die Fahrbahn der Ostanlage. Dort wurde er von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer überrollt. Der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den unbekannten Autofahrer geben, der den Hund überrollte?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell