Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Einbrüche in Gleiberg, Hungen, Gießen und Lützellinden + Nach Unfallfluchten in Wieseck und in der Bahnhofstraße Zeugen gesucht +

Gießen

--

Wettenberg - Krofdorf-Gleiberg: Einbruch in der Kattenbachstraße -

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Einfamilienhaus in der Kattenbachstraße auf. Zwischen 18.30 Uhr und 07.15 Uhr verschafften sie sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume und ließen unter anderem Schmuck mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Hungen: An Rollladen vergriffen -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Straße "Am Wehrgraben" abgesehen. Bei dem Versuch ins Haus einzusteigen, beschädigten sie Rollläden der Terrasse. Offensichtlich fühlten sich die Diebe gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Angaben zu den Sachschäden können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter zwischen dem 28.03.2024 (Donnerstag), gegen 14.00 Uhr und Dienstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06401) 91430 bei der Polizeistation in Grünberg zu melden.

Gießen: Diebe im Dialysezentrum -

Auf den Inhalt eines Tresors hatten es Einbrecher in der Johann-Sebastian-Bach-Straße abgesehen. Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 07.15 Uhr brachen sie über ein Fenster in das dortige Dialysezentrum ein. Sie rissen einen Möbeltresor aus einem Schrank und hievten ihn aus dem Zentrum heraus. Letztlich ließen sie ihn dort zurück, ohne, dass es ihnen gelang diesen zu öffnen. Die Reparatur der Einbruchschäden wird mindestens 800 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zur genannten Zeit am Dialysezentrum beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Einbruch in Gasthaus scheitert -

Keinen Erfolg hatten Diebe, die am frühen Mittwochmorgen versuchten in eine Gaststätte in der Straße "Reichensand" einzusteigen. Die Täter versuchten zwei Fenster zum Innenraum einzuschlagen, schafften es aber nicht in das Gasthaus einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter zwischen 00.30 Uhr und 02.00 Uhr beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Werkzeuge und Bargeld erbeutet -

Ein Haustechnik-Raum der Galerie Neustädter Tor rückte vergangene Nacht in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter warfen einen schweren Stein gegen ein Fenster, entriegelten es und stiegen ein. Nach einer ersten Einschätzung erbeuteten die Diebe Werkzeuge und eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Die Gießener Kripo sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen 23.00 Uhr gestern Abend und 06.20 Uhr heute Morgen beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang an der Galerie Neustädter Tor Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen - Lützellinden: Haus durchwühlt -

Mit Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert suchten Einbrecher in der Bitzenstraße das Weite. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume. Zudem rissen sie teilweise Tapeten von der Wand und beschädigten einen W-LAN Router. Die Sachschäden schätzt die Polizei auf zirka 1.000 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe in der Zeit von Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr und Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr in das Haus einbrachen. Zeugen, die die Täter in der Bitzenstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 zu melden.

Gießen - Wieseck: BMW beschädigt und geflohen -

Auf ca. 7.500 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden, den ein Unbekannter an einem in der Straße "Reichelsberg" geparkten BMW zurückließ. Am späten Mittwochabend, zwischen 22.40 Uhr und 23.00 Uhr stand der grüne 4-er am Fahrbahnrad in Höhe der Hausnummer 5. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der flüchtige Unfallfahrer die Fahrerseite und beschädigte unter anderem beide Türen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler in der Bahnhofstraße -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 16.20 Uhr bis 17.30 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 10 ein schwarzer Mercedes AMG 43. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Unfallfahrer beim Ausparken gegen die hintere Stoßstange des Benz stieß und dort einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zurückließ. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

