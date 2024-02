Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Fahndungserfolg dank Videoüberwachung: Diebesbande mit diversen Diebesgut im Hauptbahnhof Hannover gestellt

Hannover (ots)

Am gestrigen Tag konnte die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover einen bedeutenden Fahndungserfolg verzeichnen. Nachdem eine 16-Jährige aus Warpe Opfer des Diebstahls ihres Smartphones wurde, erstattete sie Strafanzeige bei der Bundespolizeiinspektion Hannover. Nur kurz zuvor hatte ein Tätertrio auf Bahnsteig 11/12 das Smartphone aus der Jackentasche gestohlen und untereinander übergeben. Zivilfahndern und Beamten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit gelang es nur kurze Zeit später durch eine schnelle Auswertung der Videoüberwachung die Täter, drei algerische Männer im Alter von 23, 28 und 33 Jahren, zu identifizieren und zwei davon noch am selben Tag im Hauptbahnhof zu stellen. Der flüchtige 23-Jährige ist den Zivilfahndern allerdings bereits bekannt.

Bei der Durchsuchung des 28- und 33-Jährigen konnten die Beamten nicht nur das entwendete Smartphone der 16-jährigen Geschädigten sicherstellen, sondern stießen auch auf zwei zusätzliche Handys (ein iPhone 13 Pro Max & ein Samsung Galaxy A53), eine "Armani" Sonnenbrille und eine "Guess" Umhängetasche. Bei einer genaueren Überprüfung stellte sich dann heraus, dass nach dem iPhone 13 bereits wegen eines Diebstahls gefahndet und das Samsung A53 erst am Vormittag dem rechtmäßigen Eigentümer entwendet wurde. Die noch mit Etiketten versehene Sonnenbrille und Umhängetasche konnten ebenfalls schnell zugeordnet werden und stammten aus einem Ladendiebstahl vom selbigen Tag bei Galeria Kaufhof.

Dank der schnellen Arbeit der Beamten konnten das iPhone der 16-Jährigen und das zufällig aufgefundene iPhone 13 an die rechtmäßigen Eigentümerinnen ausgehändigt werden.

Dieses Ereignis macht erneut deutlich, dass Taschendiebe hochfrequentierte Örtlichkeiten, wie zum Beispiel Bahnhöfe, für ihr kriminelles Handeln nutzen und Gegenstände oft unbemerkt aus Taschen entwenden. Häufig wird der Diebstahl erst deutlich später realisiert und dadurch die Chance auf eine erfolgreiche Fahndung verringert. Zur Prävention solcher Taten stellt die Bundespolizei nützliche Tipps auf bundespolizei.de unter dem Punkt "Sicher im Alltag" zur Verfügung.

