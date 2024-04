Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Wohnungseinbrüche in Gleiberg + Unfall auf dem Gießener Ring fordert Schwerverletzte + Unfallflucht in Watzenborn-Steinberg +

Wettenberg - Krofdorf-Gleiberg: Wohnungseinbrüche -

In der Straße "Am Wingert" und in der Kattenbachstraße hatten es Einbrecher auf Beute aus Einfamilienhäusern abgesehen. Am Wingert brachen die Täter am Donnerstag, zwischen 07.15 Uhr und 17.30 Uhr über ein Kellerfenster in das Haus ein und suchten Wertsachen. Ihnen fielen Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachten Diebe die Terrassentür eines Hauses in der Kattenbachstraße auf. Auch hier durchsuchten sie die Räume und ließen unter anderem Schmuck sowie Fahrzeugschlüssel mitgehen. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Gießen - A 485: Unfall auf dem Gießener Ring -

Drei demolierte Fahrzeuge und eine schwerverletze Fahrerin, das ist die Bilanz eines Unfalls gestern Abend auf dem Gießener Ring. Gegen 21.55 Uhr war die 51-jährige Fahrerin einer A-Klasse von Marburg in Richtung Südkreuz auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Gießen-Wieseck und Gießen-Ursulum prallt sie aus bisher nicht bekannten Gründen mit einem auf der linken Spur fahrenden BMW zusammen. In der Folge überschlug sich die A-Klasse mehrfach und der BMW prallte in die Leitplanke. Zudem wurde ein Audi, der vor den beiden Pkw fuhr, beschädigt. Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die im Rhein-Lahn-Kreis lebende Mercedesfahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr daraus befreit werden. Sie trug schwere Verletzungen davon, eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Der 21-Jährige BMW-Fahrer aus Lengenfeld, seine 20-jährige Mitfahrerin und der 68-jährige Lenker des Audis blieben unverletzt. Die Autobahn war während der Rettungs- und Räumungsarbeiten bis kurz vor 01.00 Uhr gesperrt. Mercedes und BMW waren nicht mehr fahrbereit. Die Blechschäden an allen drei Fahrzeugen summieren sich auf ca. 30.000 Euro.

Pohlheim - Watzenborn-Steinberg: Geparkten Toyota beschädigt und geflohen -

Nach einer Unfallflucht in der Straße "Zur Aue" bittet die Polizeistation Gießen Süd um Mithilfe. Am Donnerstag, zwischen 06.40 Uhr und 07.45 Uhr stand am Fahrbahnrand ein grauer Toyota Aygo. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der flüchtige Unfallfahrer den Kleinwagen und ließ auf der Fahrerseite einen Schaden von rund 2.000 Euro zurück. Hinweise zu flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

