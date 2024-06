Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eingeworfene Scheibe bei Nettomarkt

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde von einem bisher unbekannten Täter eine Glasscheibe am Netto Markt in der Friedrich-Ebert-Straße in Zweibrücken-Bubenhausen beschädigt. Die Glasschiebetür des Marktes wurde dabei mit einem ca. 10cm großen Stein zweimal beworfen. In den Markt gelangte niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

