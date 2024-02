POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Gerolstein (ots) - Am Montag, den 19.02.2024, kam es im Zeitraum zwischen 12:00 und 15:40 Uhr im Stadtgebiet Gerolstein zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein schwarzer PKW Audi A3 wurde beim Ein- oder Ausparken hinten links beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden an dem PKW. Im Laufe des Tages wurde dieses Fahrzeug am HIT-Markt und am Gymnasium in Gerolstein sowie in der Hillstraße in Müllenborn geparkt. ...

