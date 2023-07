Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

Mit einem bösen Erwachen begann der Tag am Freitag für die Goldwingfreunde in Daasdorf a.B. Gegen 09:00 Uhr stellten diese fest, dass sich Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt zum Festzelt des diesjährigen Treffens verschafft hatten und Equipment der Musikanlage im Wert von ca. 4.700 Euro entwendeten. Die PI Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

