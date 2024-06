Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Pkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen machten sich zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Freitag, 08:00 Uhr (19.-21.06.24) an einem Dacia zu schaffen, der auf einem Parkplatz bei der S-Bahnhaltestelle Favoritepark abgestellt war. Die Unbekannten schlugen mit einem unbekannten Gegenstand das Fenster an der Fahrertür des Pkw ein, griffen in das Fahrzeug und öffneten von innen die hintere linke Tür. Bislang ist noch unklar, ob aus dem Dacia etwas entwendet wurde. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell