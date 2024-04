Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Von Hund gebissen

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots)

Am Montagmittag wurde eine Passantin von einem Hund in der Badener Straße gebissen. Gegen 14:30 Uhr begegnete die Fußgängerin einem Hund und seinem Herrchen und bat diesen offenbar, sein Tier an die kurze Leinen zu nehmen. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Folge zu einer Diskussion in welcher die Passantin von dem Hund gebissen wurde. Den Mann erwartet nun eine entsprechende Anzeige. /ng

