POL-OG: Durmersheim - Nach Tankbetrug ermittelt

Durmersheim (ots)

Ein 29-jähriger Audi-Fahrer sieht nach einer Polizeikontrolle im Verlauf des Montagabends einer ganzen Palette an Strafanzeigen entgegen. Der Endzwanziger steht im Verdacht, kurz vor 20 Uhr in Durmersheim seinen Wagen betankt zu haben und im Anschluss, ohne den Kraftstoff zu bezahlen, weitergefahren zu sein. Zwischenzeitliche Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt ergaben zudem, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen mutmaßlich gestohlen waren. Der Autofahrer konnte im Zuge der Fahndung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Karlsruhe einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich abschließend heraus, dass der Gesuchte ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahm. Den 29-Jährigen erwartet nun unangenehme Post der Staatsanwaltschaft.

/ya

