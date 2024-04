Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Leichtverletzter Fußgänger nach Kollision mit Kraftradfahrer

Achern (ots)

Ein 60-jähriger Fußgänger hat sich bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Eisenbahnstraße auf Höhe eines Supermarktes verletzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge wollte der Mann gegen 16:30 Uhr die Straße zwischen zwei auf der Abbiegespur haltenden Pkw passieren und lief in der Folge allem Anschein nach auf die Fahrspur eines herannahenden Kraftrades. Der 40 Jahre alte Fahrzeuglenker soll offenbar stark abgebremst und versucht haben auszuweichen, doch es kam zu einer Kollision. Der durch den Zusammenstoß verletzte Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. An dem Kraftrad entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro. /ng

