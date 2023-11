Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Person - B10 in Richtung Landau derzeit gesperrt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Albersweiler/B10 (ots)

Am heutigen Morgen kam es um 8:10h auf der B10 in Höhe Albersweiler zu einem Auffahrunfall. Hierbei fuhr der Fahrer eines Opel Insignia nach derzeitigem Stand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn auf den vorausfahrenden Pritschenwagen auf. Der Fahrer des Opel erlitt eine Armfraktur, sein Beifahrer wurde durch einen zweiten Rettungswagen vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Pritschenwagens blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Derzeit wird der Verkehr in Richtung Landau bei der Anschlussstelle Queichhambach abgeleitet. Auf der Fahrbahn finden unter Verantwortung der Straßenmeisterei noch Reinigungsarbeiten statt, welche voraussichtlich noch mindestens eine Stunde andauern werden. Zeugen, welche den Unfallhergang sehen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell