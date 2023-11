POL-PDLD: Landau - Wem gehört das Fahrrad?

Landau (ots) - Am Vormittag des 19.11.2023 wurde in Landau in Höhe der Queichheimer Brücke der fließende Verkehr im Rahmen einer Standkontrolle kontrolliert. Vier Fahrzeugführer mussten beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung wurden geahndet. In einem Fall war der fällige Termin für die Hauptuntersuchung bereits um acht Monate überschritten. Vier Fahrzeugführer wurden wegen nicht angelegtem ...

