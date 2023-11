Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Waldrohrbach (ots)

Am 19.11.2023 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde in Waldrohrbach im Bärloch eine Grundstückmauer beschädigt. Durch einen Verkehrsunfall sind Mauerstücke herausgebrochen. Da Fahrzeugteile vor Ort aufgefunden wurden, dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW gehandelt haben. Der Schaden an der Grundstücksmauer wird auf ca. 800 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell