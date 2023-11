Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Einbruch in Kläranlage - Zeugen gesucht

Hochstadt (ots)

Im Zeitraum vom 18.11.2023 auf den 19.11.2023 brachen unbekannte Täter in die Werkstatt der Kläranlage in Hochstadt ein. Hierbei wurde die Eingangstür mittels brachialer Gewalt aufgehebelt. Aus der Werkstatt wurden diverse Werkzeuge entwendet. Es entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

