POL-OG: Rheinau, Diersheim - Schwerer Verkehrsunfall

Rheinau, Diersheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rollers und eines Lastwagens kam es es am heutigen Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der sogenannten Nato-Straße in Höhe Diersheim im Bereich des Rheinwärterhauses. Hierbei wurde der 70-jährige Zweiradlenker getötet. Die sogenannte EDF-Straße direkt am Rhein musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /ag

