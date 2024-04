Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Fluguntauglich

Rheinmünster (ots)

Ein 30-Jähriger sorgte am vergangenen Freitagmorgen am Flughafen Rheinmünster für Aufsehen. Der offenbar stark alkoholisierte Mann fiel zunächst durch Anpöbeln des Boardingpersonals auf und konnte in der Folge aufgrund seines Verhaltens und der Alkoholisierung seinen um 6:15 Uhr vorgesehenen Flug nicht antreten. Der Mann verhielt sich daraufhin allerdings kooperativ und konnte sich für etwa 11 Uhr einen erneuten Flug buchen. Allem Anschein nach begab sich der 39-Jährige nach seiner erneuten Fluggastkontrolle unverzüglich zu einem Laden und deckte sich mit einem alkoholischen Getränk, welches er auch konsumierte, ein. Ein folgendes belehrendes Gespräch mit dem Hinweis, dass ein Flug wenn er zu betrunken ist erneut nicht möglich sei, blieb unbeachtet und der Mann kaufte und trank weitere alkoholische Getränke. Offenbar stellte er sich in der Folge beim Boarding in der falschen Reihe an. Der Anweisung die andere Reihe zu benutzen kam er zwar nach, begann dann allerdings eine Diskussion mit weiteren Fluggästen. Durch das Boardingpersonal musste erneut entschieden werden, dass der 30-Jährige abermals nicht flugtauglich ist. Er wurde daraufhin aus dem Sicherheitsbereich nach draußen begleitet. /ng

