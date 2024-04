Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Nichtigkeiten führten zu Handgreiflichkeiten

Hohberg (ots)

Nichtigkeiten dürften in der Nacht auf Montag zu Handgreiflichkeiten unter Bewohnern einer Obergeschosswohnung in der Hauptstraße geführt haben. Die jungen Männer im Alter zwischen 24 und 27 Jahren sollen unterschiedlicher Auffassung über die Reinlichkeit gewesen sein, was gegen 1:30 Uhr in gegenseitigen Faustschlägen mündete. Einer der Geschlagenen holte sich noch Unterstützung eines Angehörigen, der sich dann ebenfalls aktiv am Schlagabtausch beteiligt haben soll. Während in der Nacht Beamte des Polizeireviers Offenburg die Streithähne besänftigte, übernehmen die Beamten des Polizeipostens Hohberg die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

/wo

