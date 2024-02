Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Diebstahl gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zum 20. August 2023 brach ein unbekannter Mann einen Parkscheinautomaten in einem Parkhaus an der Osterfelder Straße auf. Anschließend nahm er das Bargeld mit und flüchtete. Der Mann wurde bei der Tat von einer Videokamera erfasst. Aus den Aufnahmen konnten entsprechende Fotos gefertigt werden.

Die Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/127547

Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Fotos machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

