Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Verkehrsunfälle

Ringsheim (ots)

Am Sonntagvormittag kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Unfall auf der A5 im Bereich der Anschlussstelle Rust in Fahrrichtung Karlsruhe. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen musste ein 60-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt auf dem linken Fahrbahnstreifen bis zum Stillstand abbremsen wobei der mit erhöhter Geschwindigkeit hinterher fahrende 27-jährige VW-Lenker die Situation vermutlich zu spät erkannte und dem 60-Jährigen auffuhr. Hierbei wurde der Beifahrer des 27-Jährigen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro.

Knapp zwei Stunden später, gegen 13 Uhr, ereignete sich an selber Stelle eine Karambolage von insgesamt vier Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zu Folge mussten ein 39-jähriger Hyundai-Lenker, eine 25-jährige Peugeot-Führerin sowie ein 46-jähriger Mazda-Fahrer ebenfalls verkehrsbedingt abbremsen, was ein 59-jähriger Jeep-Fahrer zu spät erkannte und mit dem Hyundai kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai auf den vor ihm befindlichen Pkw und dieser wiederrum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Nach aktuellen Stand wurden durch den Unfall drei Personen leicht verletzt und davon zwei in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro. /su

