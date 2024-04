Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Gutach (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr, wurde ein jugendlicher Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle in der Straße "Am Bach" unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten Auffälligkeiten feststellen, welche darauf hindeuteten, dass der Jugendliche möglicherweise unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete die ersten Verdachtsmomente der Beamten und schlug positiv auf THC an. Nach einer Blutentnahme erwartet ihn nun eine Anzeige.

