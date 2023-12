Polizei Hamburg

POL-HH: 231212-4. weitere Verhaftung nach Tötungsdelikt in Hamburg-Sasel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.10.2023, 22:29 Uhr; Tatort: Hamburg-Sasel, Saseler Chaussee

Vor gut zwei Monaten ist ein 24-jähriger Mann an einer Shisha-Bar in Sasel durch Schüsse tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze konnte bereits drei Tage später verhaftet werden und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Am Montagabend ist nun ein mutmaßlicher Mittäter bei einer Verkehrskontrolle verhaftet worden.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die Pressemitteilungen verwiesen, zu finden unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5616390 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5618524.

Im Zuge der gemeinsam geführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission (LKA 41) geriet ein 23-Jähriger in den Fokus der Beamten, gegen den die Staatsanwaltschaft den Erlass eines Haftbefehls erwirkte.

Gestern Abend führte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK 36 eine routinemäßige Fahrzeugüberprüfung in Bramfeld durch. Im Verlaufe der Personenüberprüfung stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem Beifahrer um den gesuchten 23-Jährigen handelte. Der Mann wurde verhaftet und dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Ar.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell