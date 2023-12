Polizei Hamburg

POL-HH: 231211-2. Drogenfunde in Kraftfahrzeugen - Festnahmen in Langenhorn und Farmsen

Tatzeiten: a) 08.12.2023, 04:10 Uhr

b) 08.12.2023, 22:04 Uhr

Tatort: a) Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee b) Hamburg-Farmsen-Berne, Neusurenland

Einsatzkräfte konnten am Freitag bei einer Verkehrsunfallaufnahme in Langenhorn sowie einer Verkehrskontrolle in Farmsen-Berne diverse Drogen sicherstellen und mehrere mutmaßliche Drogendealer festnehmen. Ein Tatverdächtiger wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

a) Am frühen Freitagmorgen kam ein 22-jähriger Fahrer eines Audi in Langenhorn von der Fahrbahn ab, stieß unter anderem gegen einen geparkten Kia und verletzte sich hierbei leicht.

Die alarmierten Polizisten des Polizeikommissariats 34 hatten bei der Verkehrsunfallaufnahme den Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Im Auto des Mannes fanden sie insgesamt ca. 570 Gramm Kokain und mehr als 2.000 Gramm Marihuana, welches teils zum Verkauf portioniert war.

Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Drogendealer daraufhin vorläufig fest und Ermittler des Rauschgiftdezernats (LKA 62) übernahmen die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte beim Amtsgericht Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 22-jährigen Deutschen, welche im Anschluss von den Polizeibeamten vollstreckt wurde.

Hierbei fanden sie weitere 63 Griptütchen mit mehr als 450 Gramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain sowie weitere Beweismittel.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, ein Haftbefehl wurde mittlerweile durch einen Richter erlassen. Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des LKA 62 dauern an.

b) Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 wurden am Freitagabend in Farmsen-Berne auf einen Smart aufmerksam und kontrollierten die Insassen im Rahmen einer Verkehrskontrolle.

Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 24-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte und fanden bei diesem drei Behältnisse mit einer geringen Menge Kokain. Bei der späteren Durchsuchung fanden die Polizisten insgesamt ca. 30 Gramm Kokain und 15 Gramm Marihuana, welches verkaufsfertig verpackt war. Zudem stellten sie unter anderem mutmaßliches Dealgeld und Mobiltelefone sicher.

Der 24-Jährige sowie sein 27-jähriger Beifahrer (beide Deutsche) wurden zunächst vorläufig festgenommen, da keine Haftgründe bestanden, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das zuständige LKA 68 führt hierzu die weiteren Ermittlungen, diese dauern an.

