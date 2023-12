Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau; Unglücksfall führte zu Brand in Weisenauer Wohnung - gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Polizei Mainz

Mainz-Weisenau (ots)

Nach dem Brand in einer Wohnung in der Bleichstraße in Mainz Weisenau am Mittwoch, den 29.11.2023, mit einer zunächst unbekannten, verstorbenen Person hat die Kriminalpolizei Mainz die Ermittlungen zur Brandursache und zum Tod der Person aufgenommen. Die Obduktion des Verstorbenen fand am Dienstag statt. Demnach steht nunmehr fest, dass es sich bei der verstorbenen Person um den 65-jährigen, alleinlebenden Mieter der Wohnung handelt. Brandermittler der Kriminalpolizei Mainz sowie ein externer Brandsachverständiger untersuchten die Wohnung bereits am Freitag. Das endgültige Gutachten des Brandsachverständigen steht noch aus, ebenso wie weitere rechtsmedizinische Untersuchungen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es sich um einen Unglücksfall ohne Fremdverschulden handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell