POL-OG: Rheinau, Diersheim - Eingeschlagene Fahrzeugscheibe, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Am frühen Freitagabend ereignete sich in Kuppenheim ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorrollerfahrer die Murgtalstraße in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe der Esso-Tankstelle überholte dieser einen vorausfahrenden Pkw und wurde hierbei von einem querenden Pkw übersehen. In Folge dessen ...

