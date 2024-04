Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bei laufendem Motor eingeschlafen

Kehl (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden, gegen 4 Uhr, meldete sich ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in der Königsberger Straße bei der Polizei. Grund hierfür war ein 39-jähriger Citroen-Fahrer, welcher offenbar im Bereich des Drive-In-Schalters in seinem Pkw eingeschlafen und allem Anschein nach nicht aufzuwecken war. Erst durch lautstarkes Ansprechen und Schütteln gelang es den hinzugerufenen Beamten den Mann zu wecken. In dem Fahrzeug konnte ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Der 39-Jährige wurde in der Folge zu einer Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun eine entsprechende Anzeige. /ng

