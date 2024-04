Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verkehrsunfall nach missachteter Vorfahrt

Appenweier (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Nesselrieder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger VW-Fahrer befuhr den Abfahrtsast der B28 und missachtete beim Abbiegen auf die Nesselrieder Straße die Vorfahrt einer dort herannahenden 75-jährigen VW-Lenkerin, wodurch es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 75-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. /su

