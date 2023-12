POL-WES: Dinslaken - Brand in Mehrfamilienhaus

Wesel (ots) - In der Zeit von Dienstag (5. Dezember 2023), 16.50 Uhr bis Mittwoch (6. Dezember 2023), 8 Uhr drangen Unbekannte in die Geschäftsräume der Caritas auf der Friedenstraße ein. Der / die Täter gelangten vermutlich durch eine Garage in den Verkaufsraum. Hier hebelten sie eine Tür zur Küche auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zur Beute konnten bei ...

