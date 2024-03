POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Aachen (ots) - Bereits am Donnerstagnachmittag (21.03.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Lütticher Straße gekommen. Dank des vorbildlichen Verhaltens von drei Zeugen konnte der verunglückte Mann reanimiert werden. Gegen 15:20 Uhr hielten drei Autofahrer unabhängig voneinander in der Nähe der Kreuzung zum Ronheider Berg an, weil sie eine Person auf dem ...

mehr