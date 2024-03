Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen verhalten sich vorbildlich - Reanimation eines Menschen erfolgreich

Aachen (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag (21.03.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Lütticher Straße gekommen. Dank des vorbildlichen Verhaltens von drei Zeugen konnte der verunglückte Mann reanimiert werden.

Gegen 15:20 Uhr hielten drei Autofahrer unabhängig voneinander in der Nähe der Kreuzung zum Ronheider Berg an, weil sie eine Person auf dem Fahrradweg bemerkt hatten, die auf dem Boden lag. Es handelte sich um einen 67-jährigen Radfahrer, der offenbar mit seinem Pedelec gestürzt und nun nicht mehr ansprechbar war.

Geistesgegenwärtig handelten die drei: Sie wählten die Notrufnummer und führten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Notärztin die Reanimation des Aacheners durch. Durch das schnelle Eingreifen der Ersthelfer konnte der Zweiradfahrer erfolgreich reanimiert und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Das VU-Team der Polizei Aachen war zur Unfallaufnahme vor Ort. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist ein medizinischer Notfall ursächlich für den Sturz des Mannes. Sein Gesundheitszustand ist mittlerweile stabil.

Die Polizei Aachen bedankt sich bei den Ersthelfern für ihr vorbildliches Handeln. Denn: Jeder Mensch kann im Alltag in eine solche oder eine ähnliche Situation geraten, in denen Erste-Hilfe-Kenntnisse gefragt sind. Wer sich in Sachen "Erste Hilfe" unsicher ist, kann seine Kenntnisse ganzjährig bei den bekannten Stellen der StädteRegion Aachen auffrischen: Um im entscheidenden Moment handlungssicher agieren zu können. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell