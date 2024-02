Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Siebenköpfige Jugendgruppe soll jungen Mann angegriffen haben

Parchim (ots)

In Parchim soll am Donnerstagabend eine etwa siebenköpfige Jugendgruppe einen 18-Jährigen angegriffen und verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr im Bereich eines Supermarktes in der Putlitzer Straße. Nach Angaben des 18-jährigen Opfers habe zunächst einer der Jugendlichen eine Prügelei mit dem 18-Jährigen provoziert. In weiterer Folge sollen dann auch andere Mitglieder dieser Gruppe das Opfer angegriffen und geschlagen haben. Dabei erlitt der 18-Jährige unter anderem eine Schulterverletzung. Er musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Jugendliche handeln, die augenscheinlich etwa 16 Jahre alt gewesen sein könnten. Der Hauptverdächtige führte einen weißen Hund bei sich. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf und bittet jetzt um Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu den Tatverdächtigen.

