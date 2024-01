Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollision zwischen Auto und Straßenbahn - 18.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Montag um 09:15 Uhr kam es in der Bergheimer Straße an der Kreuzung zur Kirchstraße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn.

Eine 33-jährige BMW-Fahrerin war auf der Bergheimer Straße in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte, missachtete sie den Vorrang einer auf der Bergheimer Straße entgegenkommenden Straßenbahn. Daraufhin kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 18.000 Euro. Das Auto der 33-jährigen Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde daraufhin abgeschleppt.

Eine Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der Unfallbeteiligten.

