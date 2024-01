Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen in der Walldorfer Straße - Polizei sucht Zeugen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft mittels Kieselstein eine Fensterscheibe an einem Gebäude sowie eine Fensterscheibe an einem Auto in der Walldorfer Straße. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell