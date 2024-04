Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Diebstahl

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein noch unbekannter Langfinger nutzte die kurze Unaufmerksamkeit einer Seniorin am Montagmittag auf einem Parkplatz in der Rheinstraße. Während die Frau gerade ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Pkw räumte, entwendete der Unbekannte den auf dem Beifahrersitz liegenden Geldbeutel und entkam damit unerkannt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell