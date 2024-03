Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Sonntagnachmittag an der Kreuzung der Römerstraße mit der Karl-Marx-Straße ereignet hat, ist ein 34-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt worden. Der Fahrer des Pedelecs fuhr gegen 16.50 Uhr auf der Römerstraße in Richtung Dauchinger Straße auf die mit einer Ampel geregelte Kreuzung mit der Karl-Marx-Straße zu. An der Kreuzung missachtete der 34-Jährige ein Rotlicht. In der Folge kam es zur leichten Kollision mit einem Mercedes der C-Klasse, dessen 66-jähriger Fahrer die Kreuzung bei Grün auf der Karl-Marx-Straße überqueren wollte. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung versorgte den Leichtverletzten, so dass dieser nicht in eine Klinik musste. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von knapp über 1000 Euro.

