Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Lkr. Konstanz) Vandale beschädiget zahlreiche Fahrzeuge - Zeugensuche (23.03.2024)

Konstanz (ots)

In der Fürstenbergstraße in Konstanz kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu zahlreichen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Die Polizei hat an insgesamt 8 Fahrzeugen festgestellt, dass diese zum Teil massiv im Bereich der Motorhauben durch Eindellungen beschädigt wurden. Ein oder mehrere Täter sind augenscheinlich auf die Motorhauben getreten. Die genaue Schadenshöhe muss noch geklärt werden. Das Polizeirevier Konstanz ist auf Hinweise zur Aufklärung dieser Tat angewiesen und bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 07531/995-3333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell