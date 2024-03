Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendlicher erpresst Bargeld mit Messer - Zeugensuche (23.03.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16.15 Uhr in der Schwenninger Straße in Bad Dürrheim in Höhe des Einrichtungshauses "JYSK" zu einem Angriff mittels Pfefferspray. Ein ca. 15 bis 16 Jahre alter Junge sprühte einem 13-jährigen Jungen ins Gesicht und verpasste ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Danach forderte er unter Vorhalt eines Messers Bargeld, weshalb ihm der Jüngere Bargeld aushändigte. Danach flüchtete der Täter zu Fuß durch eine Unterführung beim Kreisverkehr zur K 5700 in Richtung Wittmanstalstraße. Die Polizei hofft, dass der Vorfall zu dieser Uhrzeit durch Passanten wahrgenommen werden konnte. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720/85000 erbeten.

