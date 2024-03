Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen - Schwarzwald-Baar-Kreis ) BMW-Fahrer rutscht bei Schneeglätte in Polizeifahrzeug (23.03.2024

St. Georgen (ots)

Am Samstagabend kam in den Höhenlagen des Schwarzwaldes der Winter zurück. Bei schneebedeckter Fahrbahn geriet auf der L 175 zwischen der Fuchsfalle und dem Ortsteil Brigach ein BMW in einer abschüssigen Rechtskurve ins Schleudern. Er rutschte quer zur Fahrbahn auf die Gegenspur. Dort war zu diesem Zeitpunkt ein Streifenwagen des Polizeireviers St. Georgen unterwegs. Der BMW prallte mit der Fahrerseite und dem Heck frontal auf den Streifenwagen, so dass beide Fahrzeuge danach nach rechts in einen Graben abgewiesen wurden. Die jeweiligen Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf ca. 55 000.- EUR geschätzt.

