Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Peterzell-Schoren - Königsfeld, L 177, Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall im Zusammenhang mit einem Überholvorgang schwer verletzt

St. Georgen, Peterzell-Schoren - Königsfeld, L 177, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Motorradunfall im Zusammenhang mit einem Überholvorgang, bei welchem sich der 62-jährige Biker schwere Verletzungen zugezogen hat, ist es am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 177 zwischen Peterzell-Schoren und Königsfeld gekommen. Der 62-Jährige fuhr gegen 14.15 Uhr mit einem Motorrad des Typs BMW 1250 GS von der Bundesstraße 33 / Abzweigung L 177 Schoren kommend auf der L 177 in Richtung Königsfeld und überholte kurz nach der Abzweigung mehrere Fahrzeuge, darunter auch einen Audi A6. Noch während dem Überholvorgang kam ein Klein-Kipper Lastwagen entgegen. Zwar versuchte der 31-jährige Lastwagenfahrer noch nach rechts auszuweichen, konnte aber nicht verhindern, dass es zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden und überholenden Motorrad kam. Durch den seitlichen Aufprall wurde die BMW zur Seite gedrückt, streifte hierbei noch den gerade überholten Audi und stürzte am rechten Fahrbahnrand in einen Straßengraben. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Nach der Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des Motorrades.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell