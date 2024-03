Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mann entblößt sich vor Spaziergängerin - Polizei bittet die Geschädigte sich zu melden

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, etwa gegen 14.30 Uhr, hat sich ein Mann auf einem Weg im Natzental südwestlich von Schwenningen und westlich der Wasenstraße mit heruntergelassener Hose vor einer Spaziergängerin entblößt. Der Mann war etwa 15 Minuten zuvor einem spazierenden Ehepaar entgegengekommen. Nach der Tat traf die geschädigte Frau auf das Ehepaar und erzählte diesen von dem gerade Erlebten. Allerdings wendete sich die Frau nicht an die Polizei. Später erstattet der Ehemann des Paares bei der Polizei eine entsprechende Anzeige, da auch seiner Frau Ende August 2023 Ähnliches passiert war. Damals hatte sich ebenfalls ein Mann, vermutlich derselbe Täter wie am Donnerstagnachmittag, bei einem Spaziergang vor seiner Ehefrau entblößt. Die Polizei Schwenningen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet nun die geschädigte Frau vom Spaziergang am Donnerstagnachmittag sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, in Verbindung zu sezten.

