POL-KN: (VS-Villingen) Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und ohne Führerschein versucht Autofahrer vor einer Polizeistreife zu flüchten - Polizei sucht Zeugen und eventuell gefährdete Personen

VS-Villingen (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag hat ein unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehender 22-jähriger Autofahrer, der auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, versucht, mit hoher Geschwindigkeit vor einem Streifenwagen zu flüchten. Zu diesem Vorfall sucht die Polizei Zeugen oder durch die rasante Autofahrt eventuell gefährdete Personen.

Gegen 16.25 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Vockenhauser Straße ein hochmotorisierter Mercedes der C-Klasse auf. Sofort beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der Mercedes-Fahrer und flüchtete. Hierbei überholte der 22-Jährige mit dem Mercedes mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit auf der Fahrt in Richtung Obereschacher Straße, um sich dem mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn folgenden Streifenwagen zu entziehen. Nach einem kurzen Halt an der Abzweigung zur Berliner Straße flüchtete der Mann mit hoher Geschwindigkeit weiter über die Berliner Straße in ein angrenzendes Wohngebiet in der Tiroler Straße und schreckte hierbei mit der hohen Geschwindigkeit auch nicht vor Fußgängern an einem Fußgängerüberweg im Bereich einer Kindertagesstätte zurück. In dieser Zeit verloren die Beamten aufgrund der notwendigen Reduzierung ihrer Geschwindigkeit den Mercedes kurzfristig aus den Augen, konnten den 22-Jährigen dann aber unmittelbar darauf im direkten Umfeld des von ihm mittlerweile abgestellten Mercedes in der Severin-Kern-Straße vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme leistete der offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehende Mann den Beamten heftig Widerstand, so dass er geschlossen werden musste. Der 22-Jährige war den Polizeibeamten nicht unbekannt. Dieser war schon mehrfach mit einem Auto unterwegs, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf Anordnung der verständigten Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Mercedes mit dem Ziel der Einziehung und führten bei dem Mann eine Blutentnahme durch. Der muss sich nun erneut in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Wie oben schon beschrieben, sucht die Polizei zu der mit weit überhöhter Geschwindigkeit vorgenommenen Autofahrt des Mannes Zeugen oder auch Personen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des Mercedes am späten Donnerstagnachmittag eventuell gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

