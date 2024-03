Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Geisingen/Landkreis Tuttlingen) Unfall mit Verletztem auf der A81 zwischen Geisingen und Engen

Konstanz (ots)

Auf der BAB 81 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, der einen größeren Stau verursachte. Ein 67-jähriger Porschefahrer wechselte aus noch nicht näher geklärter Ursache während eines Überholvorganges von der linken auf die rechte Fahrspur und stieß gegen das Heck eines Lkw. Anschließend beschleunigte er weiter und schob den Lkw über eine längere Strecke vor sich her. Auf Grund einer entstandenen Ölspur und der nötigen Abschleppmaßnahmen für beide Fahrzeuge musste die rechte Fahrspur für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Unfallverursacher erlitt mehrere Rippenfrakturen sowie Prellungen und wurde in ein Klinikum verbracht. Der Porsche Cayenne wurde totalbeschädigt (30 000 Euro Schaden), an dem Lkw und einer Leitplanke entstand weiterer Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell