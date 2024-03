Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen)Versuchter schwerer Diebstahl von zwei hochwertigen Autos - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter versucht, zwei hochwertige Autos in der Möhringer Vorstadt zu entwenden. Die Täter sind flüchtig. Gegen 02.30 Uhr öffneten zwei unbekannte Täter einen Mercedes, welcher in einem Carport abgestellt war. Als einer der Täter bereits auf dem Fahrersitz des geöffneten Mercedes Platz genommen hatte, wurden die Autodiebe vom Eigentümer des Autos überrascht und flüchteten unerkannt in den angrenzenden Wald. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung durch die verständigte Polizei fiel einer Polizeistreife auf einem nahegelegenen Parkplatz bei der Bahnunterführung der Möhringer Vorstadt ein BMW auf, dessen Fahrer sofort mit ausgeschalteten Lichtern vor dem Streifenwagen die Flucht über einen Waldweg ergriff. Nach einer Verfolgungsfahrt kam der BMW vom Weg ab und prallte gegen einen Baum. Der unbekannte Fahrer verließ den Wagen und flüchtete in den Wald. Wie sich kurz darauf herausstellte, war der BMW nur zwei Straßen entfernt vom anderen Tatort entwendet worden und zwischenzeitlich mit falschen Kennzeichen versehen. Trotz eingeleiteter Fahndung auch mit Spürhunden und einem Polizeihubschrauber konnten die flüchtigen Täter bislang nicht gefasst werden.

Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bitten um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Möhringer Vorstadt gemacht oder dort fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Rottweil, Tel.: 0741 477-0, oder auch mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell