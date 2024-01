POL-BN: Foto Fahndung: Unbekannte setzte unterschlagene Bankkarte mehrfach ein - Wer kennt diese Frau?

Rheinbach (ots) - Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Sonntag (07.01.2024) in Rheinbach wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. In der Zeit von 03:11 bis 11:15 wurde ein geparkter Mercedes EQC auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße ...

mehr