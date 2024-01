Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Nürnberg-Fischbach: Unbekannte versuchen Fahrscheinautomaten aufzubrechen - Bundespolizei bittet um Hinweise

Nürnberg (ots)

Am Freitag (12. Januar) haben Unbekannte versucht einen Fahrausweisautomat am Haltepunkt Nürnberg-Fischbach aufzubrechen. Die Bundespolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht zum Freitag versuchten unbekannte Täter den Fahrausweisautomat auf Bahnsteig 1 des Haltepunkts Nürnberg-Fischbach aufzubrechen. Dabei wurde ein Trennschleifer mit sehr hohem Lärmpegel verwendet. Am Automat entstand ein Sachschaden in nicht unerheblicher Höhe.

Die Bundespolizei hat gegen die unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911 205551-0 oder bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.

