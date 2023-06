Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 23.06.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:52 Uhr in den Neuenloher Weg zu einem Brand im Gebäude alarmiert. Schon auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen und es wurden durch den zuständigen Einsatzleiter weitere Einheiten nach alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr und nach einer schnellen Erkundung konnte ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses ausfindig gemacht werden. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und wurden am Einsatzort medizinisch behandelt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Durch die Feuerwehr wurde sofort eine Brandbekämpfung eingeleitet. Durch mehrere Trupps unter Atemschutz im Innenangriff konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die AVU trennte das Haus vom Gas und Strom. Zusätzlich unterstützte der Ennepe-Ruhr-Kreis mit einem Gerätewagen Atemschutz. Durch die NINA APP wurde die Bevölkerung frühzeitig gewarnt und informiert, dass es im Stadtteil Voerde zu einer starken Rauch und Geruchsbelästigung kommt und Fenster und Türen zu schließen sind. Es waren zeitweise bis zu 60 Einsatzkräfte vor Ort. Der Neuenloherweg musste für die Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden. Der Einsatz endete für alle Einsatzkräfte um 20:54 Uhr.

