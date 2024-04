Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach - Diebstahl von Banner, Zeugen gesucht

Nordrach (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 8 Uhr und Montag, 8 Uhr entwendeten bisher Unbekannte einen Absperrbanner in einem Waldgebiet auf dem "Hahn- und Hennenweg" im Gewann Haldeneck. Das zwei Meter lange und 60 Zentimeter breite Banner war zum Sperren von Waldwegen während Forstarbeiten aufgestellt worden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer: 07835 547490-0 beim Polizeiposten in Zell am Harmersbach zu melden. /ng

