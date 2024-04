Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto gegen Anwohner

Taschendiebstahl

Randaliererin stellt sich

Hemer (ots)

Auto gegen Anwohner

Donnerstagnachmittag wurde die Polizei zur Ihmerter Straße gerufen, da ein Anwohner durch einen Verkehrsteilnehmer verletzt worden sei. Der 31 Jahre alte Hemeraner berichtete, dass ein Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit im Bereich "Anlieger frei" nah an einer Passantin vorbei durch die Straße gefahren sei. In Aufregung darüber stellte sich der Anwohner ein Stück weiter vor den Pkw auf die Straße und machte dem Fahrer mit Gesten klar, dass dies so nicht in Ordnung sei. Der Fahrzeugführer schien wenig erfreut zu sein: Er fuhr an, touchierte den 31 - Jährigen am Knie und entfernte sich dann in Richtung Kesbern. Die Passantin konnte das Geschehen beobachten und bestätigen. Da das Kennzeichen bekannt war, konnte die Polizei den Fahrer ausfindig machen, es handelt sich um einen 32 - Jährigen aus Hagen. Dieser wiederum stellte den Anwohner als sehr aufgebracht dar, sodass er vor diesem habe "flüchten" wollen, ein Zusammenstoß war nie beabsichtigt und sei nicht geschehen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Örtlichkeit wird bei starker Verkehrsbelastung als Ausweichroute bei Rotlicht an der Ampel benutzt. Wir bitten, den Anweisungen auf den Verkehrszeichen Folge zu leisten und Rücksicht aufeinander zu nehmen. (lubo)

Beim Einkaufen bestohlen

Eine 82 - jährige Hemeranerin wurde Donnerstag gegen 18 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie musste beim Einkaufen feststellen, dass sich ihre Handtasche plötzlich nicht mehr im Einkaufswagen befand. Darin waren Telefon, Dokumente und Bargeld. Wir warnen davor, Wertgegenstände außerhalb des Blickfeldes aufzubewahren, und bitten um Hinweise unter 02372 91990. (lubo)

Randaliererin stellt sich der Polizei

Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein Streifenwagen zur Realschule an der Urbecker Straße. Eine 63 - jährige Anwohnerin konnte eine Sachbeschädigung beobachten. Eine bis dato unbekannte Person hat eine Scheibe mit einer Flasche beschädigt. Während die Beamten den Schaden in Augenschein nahmen, ging jedoch ein Anruf bei der Leitstelle ein. Eine 37 - jährige Hemeranerin gab selbst an, die Scheibe beschädigt zu haben. Sie erschien daraufhin vor Ort und der Sachverhalt konnte geklärt werden. Im Anschluss wurde sie entlassen, ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gibt es dennoch. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell