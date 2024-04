POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsmessungen

Lüdenscheid (ots) - Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag in einem Geschäft an der Knapper Straße Zugang zu dem Kassenbereich verschafft, eine Kasse aufgebrochen und Geld herausgenommen. Eine Kundin bemerkte kurz nach 16.30 Uhr, wie ein Mann im nicht besetzten Kassenbereich an einer Kasse hantierte. Erst nach genauerem Hinsehen bemerkte sie, dass es ...

