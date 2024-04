Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Griff in die Kasse/ Seniorin umgeschubst und bestohlen/ (versuchte) Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag in einem Geschäft an der Knapper Straße Zugang zu dem Kassenbereich verschafft, eine Kasse aufgebrochen und Geld herausgenommen. Eine Kundin bemerkte kurz nach 16.30 Uhr, wie ein Mann im nicht besetzten Kassenbereich an einer Kasse hantierte. Erst nach genauerem Hinsehen bemerkte sie, dass es sich nicht um einen Mitarbeiter handelte. Der Mann riss die Kassenschublade gewaltsam auf, nahm Geld heraus und flüchtete in Richtung Christuskirche. Der Unbekannte wurde auf 25 bis 30 Jahre geschätzt, hatte kurzes, dunkles Haar und trug eine weiße Kappe, einen grauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und einen Drei-Tage-Bart. Die Polizei sicherte Spuren. Eine Nahbereichsfahndung nach der beschriebenen Person verlief negativ.

Eine 71-jährige Lüdenscheiderin wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr auf dem Rathausplatz von einem Mann geschubst und bestohlen. Wie die Seniorin später der Polizei erzählte, lenkte mit ihrem Rollator über den Rathausplatz. Ein Mann, der den Eindruck eines "Bettlers" gemacht habe, habe sie umgeschubst. Die Frau stürzte. Während sie sich nach eigenen Angaben auf allen Vieren über den Boden bewegte, muss der Unbekannte in die am Rollator hängende Handtasche gegriffen haben. Denn die war nachher weg. Die Seniorin hatte den Eindruck, dass zwei Frauen mit Kopftüchern zu dem Unbekannten gehörten, der sie umgeschubst hatte. Sie rief ihren Sohn an und machte sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Die werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9099-0.

In der Nacht zum Mittwoch oder im Laufe des folgenden Tages wurde versucht, in ein Einfamilienhaus an der Versestraße einzubrechen. Die Polizei sicherte Spuren.

Aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Fontanestraße wurden an dem langen Oster-Wochenende diverse Gegenstände gestohlen, darunter ein DVD-Rekorder, eine Stichsäge und eine Waage. (cris)

